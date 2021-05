Juve-Milan vale la Champions. Il CorSport: "CR7-Ibra, ne resterà uno solo"

"CR7-Ibra, ne resterà uno solo", è il titolo interno con il quale il Corriere dello Sport presenta l'attesissima sfida di questa sera tra Juventus e Milan. Per una gara che vale doppio, tra "le due primedonne del campionato", il quotidiano regala la copertina ai due uomini simbolo. Da una parte Ronaldo ("risponde sempre sul campo", ha detto di lui Pirlo in conferenza), dall'altra Zlatan Ibrahimovic, fondamentale per Pioli: "Evidente la sua importanza - ha detto il tecnico -. Su Donnarumma non ho dubbi. Può essere la gara della svolta".