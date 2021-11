Juventus, a gennaio pronti 50 milioni per Vlahovic: la Fiorentina ne vuole 70

Dopo la pensante sconfitta per 4-0 in Champions League contro il Chelsea, in casa Juventus si torna a parlare di Dusan Vlahovic come obiettivo già a gennaio. Stando a quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora è decisa a offrire 50 milioni di euro per portare il serbo alla corte di Massimiliano Allegri già a inizio 2022. La Fiorentina però continua a chiedere 70 milioni, e non vuole accontentarsi di cifre inferiori nonostante il contratto del giocatore sia in scadenza nel 2023. Sulle tracce del giocare, ma in maniera più defilata, c’è anche il Milan, ma nel caso questa è un’opzione estiva.