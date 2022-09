Juventus, Allegri: "Non ho mai espresso giudizi sugli arbitri"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, si è così espresso in conferenza stampa sugli arbitri: "Non ho mai espresso giudizi sugli arbitri, non so se sarò squalificato domenica. Per l'allenatore sarebbe meglio far pagare una multa salata e la domenica dopo deve essere in campo. Credo sia una cosa su cui dovrebbero riflettere. Mettiamo dentro le multe e i comportamenti antisportivi e aiutiamo chi ne ha bisogno".

Perché c'è così nervosismo degli allenatori? E' la pressione? Le tante gare estive?

"Fa caldo, un bagnetto al mare ci vorrebbe... Io domenica ho avuto una reazione sbagliata, mi spiace, ma era il 93'. Sarei stato più contento di una multa che di una squalifica. Da mandare, non da tenere lì".