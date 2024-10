Juventus, brutto infortunio per Bremer: lesione del crociato anteriore del ginocchio. Verrà operato

Pessime notizie per la Juventus e Gleison Bremer. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore brasiliano, uscito dolorante dalla partita giocata ieri contro il Lipsia, hanno dato infatti il responso più temuto dal club bianconero e da Thiago Motta.

Ecco il report medico emesso dalla Juventus: "Questa mattina Gleison Bremer e Nico Gonzalez sono stati sottoposti presso il J|medical ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziato per il primo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per il secondo una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra. Bremer nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico".

Come da prassi in questi casi, per il recupero dell'ex Torino serviranno diversi mesi. Molto dipenderà dal percorso di recupero, ma è probabile che Bremer non possa rientrare in campo prima di sei mesi: da capire se la stagione è da considerarsi sostanzialmente conclusa. Un danno pesantissimo per i bianconeri perché, prima del contrasto con Openda in Lipsia-Juventus di Champions League che gli ha provocato la brutta distorsione al ginocchio, l'ex difensore del Torino era stato l'unico a giocare tutti i minuti stagionali.