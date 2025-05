Juventus, caso Tudor rientrato: sarà lui il tecnico al Mondiale per Club. Poi si deciderà il futuro

Nella serata di ieri le dichiarazioni di Igor Tudor, nel post gara della sfida vinta dalla Juventus contro il Venezia, avevano fatto discutere. "Ora c'è il Mondiale per Club, ma questa situazione va risolta prima - le parole del croato dopo la qualificazione in Champions League -. Non credo che sarebbe una buona idea quella di andare là senza aver preso una decisione sul futuro dell'allenatore o che si prenda una decisione in un senso portando comunque al Mondiale l'allenatore attuale. Si farà una scelta prima del Mondiale, penso che questa sia la cosa giusta". Parole che potevano aprire un caso ma a poche ore di distanza è tutto rientrato. Igor Tudor sarà l'allenatore della Juventus nella nuova manifestazione pensata e messa in piedi dalla FIFA e solo successivamente verrà presa la decisione definitiva sul suo futuro e su quello che sarà il tecnico bianconero nella prossima stagione.

I passi da compiere.

La stagione della Juve non è ancora finita, visto appunto l'impegno nel Mondiale per Club, e la prossima inizierà il prossimo 2 agosto, data fissata per il primo giorno di ritiro, quindi ci sarà tutto il tempo per decidere. La dirigenza non ha fretta, vuole fare la scelta giusta senza avere l'assillo di dover prendere una decisione affrettata e anche lo stesso Tudor ne è a conoscenza. Le sue parole sono arrivate in un momento dove la tensione era stata alle stelle fino a pochi m minuti prima per via dell'importanza dell'obiettivo da raggiungere nella sfida del Penzo e a mente fredda è tutto rientrato.

Juve alla finestra per Conte.

Inutile fare finta che tra i papabili per la panchina della Juventus non ci sia anche il nome di Antonio Conte. L'attuale allenatore del Napoli incontrerà i vertici del club azzurro nei prossimi giorni e tutto lascia pensare che alla fine arriverà il divorzio tra le parti, dopo lo Scudetto vinto venerdì scorso, ma non è scontato che alla fine l'ex commissario tecnico della Nazionale faccia ritorno a Torino. La possibilità c'è, senza dubbio, ma anche il nome di Igor Tudor resta comunque tra i papabili. Nessuna decisione verrà presa in fretta dunque, prima il Mondiale per Club con il croato in panchina, poi la scelta per la prossima stagione.