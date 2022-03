Juventus-Dybala ai ferri corti, il giocatore non ha gradito il rinvio dell'incontro per discutere del suo contratto

MilanNews.it

La Gazzetta dello sport ha riportato delle notizie importanti per quel che riguarda Paulo Dybala. La Rosea scrive che il calciatore argentino ha preso con sorpresa e fastidio la scelta della Juventus di rimandare l'appuntamento per discutere il rinnovo del contratto. Una scelta però, non limitata al fantasista, ma che riguarda tutti i contratti in scadenza a fine stagione. Ovviamente la situazione della Joya è quella più delicata da maneggiare data l’importanza del giocatore e dato il suo alto ingaggio. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe del gelo fra le parti, con Dybala che in questo periodo potrebbe seriamente pensare di ascoltare qualche altra proposta. Sul giocatore c’è l’interesse non solo dell’Inter, ma anche dell’Atletico Madrid, del Barcellona, del Tottenham e del Liverpool.