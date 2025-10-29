Juventus, fastidio muscolare per Kephren Thuram: niente Udinese
MilanNews.it
(ANSA) - TORINO, 29 OTT - Nella Juventus che alle 18.30 affronterà l'Udinese all'Allianz Stadium non ci sarà Khephren Thuram. Il centrocampista infatti non figura nell'elenco dei convocati del tecnico ad interim Massimo Brambilla: il francese ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro durante la rifinitura. Al momento non ci sono altre sorprese: tra i ventidue giocatori chiamati dall'allenatore della Next Gen sono presenti anche i giovani Pedro Felipe e Mangiapoco. (ANSA).
Pubblicità
News
Bianchin: "L’impressione, guardando giocare Gimenez, peggiora sera dopo sera e vien da pensare se non gli farebbe bene la panchina"
Un punto in attesa dei rientri. A gennaio rompere il porcellino. Perth: la spinta del Milandi Carlo Pellegatti
Le più lette
Primo Piano
Antonio VitielloMilan, a gennaio rinforzi sul mercato. Riscossa: settimana cruciale. Quante polemiche
Pietro MazzaraMilan-Como a Perth: siamo al 50 e 50. Gimenez e la sindrome di Crespo. Parliamo del fallo su Gabbia o no?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com