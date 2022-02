Juventus, gli investigatori federali accusano Agnelli: "Ha sottoscritto bilanci con con plusvalenze fittizie"

MilanNews.it

Il giornale La Stampa, questa mattina ha riportato le accuse degli investigatori federali ad alcuni club in merito al caso plusvalenze, a cominciare dalla Juventus e dal suo presidente Andrea Agnelli. La società bianconera avrebbe, da marzo 2019 a marzo 2021, "contabilizzato plusvalenze fittizie per 60,3 milioni di euro" ricavate da 32 operazioni effettuate nel tempo prima da Fabio Paratici, ora al Tottenham, e dal successore Federico Cherubini. Ad Agnelli in persona viene contestato di aver "redatto, sottoscritto e approvato le situazioni trimestrali nel lasso di tempo preso in considerazione" e anche di aver "approvato le stesse senza aver espresso dissenso a quelle irregolarità idonee ad alterare i conti sociali".