Juventus, Milan e Arsenal pensano a Conte. Ma il tecnico a Napoli si sente solo all'inizio

L'edizione odierna de Il Mattino dedica un approfondimento al Napoli di mister Antonio Conte e alla sua fin qui ottima stagione. Come scrive il quotidiano, c'era solo un allenatore nei piani del patron Aurelio De Laurentiis per cancellare la grigia stagione post Scudetto: Conte e soltanto Conte. ADL l'ha corteggiato e l'ha convinto, con la forza di un ricco contratto da 6 milioni a stagione, ma anche di un progetto ambizioso. E, soprattutto, attribuendo al tecnico pieni poteri, che lui stesso intende estendere pure a questioni non strettamente di campo nei prossimi mesi.

Quante sirene di mercato

Per questo motivo - scrive il quotidiano - l'allenatore azzurro ha condiviso col Sindaco Manfredi l'idea di regalare a Napoli uno stadio più moderno, oltre a un centro sportivo. Dalla Juve al Milan, fino alla Premier League (specialmente Arsenal), le sirene di mercato intorno al tecnico pugliese sono già numerose, ma Conte oggi è concentrato solamente sul Napoli e convinto che in terra partenopea si possa creare un forte polo calcistico

Oltre Spalletti

Conte gode di piena fiducia da parte di De Laurentiis, squadra e tifosi. Ha creato immediatamente un grande feeling coi napoletani e non ha mai lasciato un club alla fine del primo anno di lavoro. Detto in altre parole: a prescindere da come terminerà la volata Scudetto di questa stagione, a Napoli Conte si sente solo all'inizio di un'opera più ampia. Un progetto condiviso col presidente, per andare addirittura oltre quanto fatto da Luciano Spalletti.