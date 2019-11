Juventus-Milan, i convocati di Pioli: torna Suso, out Kessie, Borini, Castillejo e Musacchio

Una settimana di duro allenamento per cercare di dimenticare immediatamente l'immeritata sconfitta contro la Lazio. All'orizzonte una partita dalle mille motivazioni: per reagire e per tornare alla vittoria in trasferta. C'è Juventus-Milan, si gioca domenica 10 novembre alle 20.45, all'Allianz Stadium di Torino. Mister Pioli porta con sé 21 rossoneri per sfidare i bianconeri. Questa la lista completa:

PORTIERI

Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

DIFENSORI

Calabria, Caldara, Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Rodríguez, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI

Leão, Piątek, Rebić, Suso.