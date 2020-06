Juventus-Milan, i rossoneri si riscaldano con lo slogan Black Lives Matter

"Il silenzio non è un’opzione: no al razzismo!". Così il Milan su Twitter, a sostegno della campagna Black Lives Matter: i calciatori rossoneri sono scesi in campo all'Allianz per il riscaldamento con delle magliette nere e lo slogan stampato in bianco.

Silence is not an option: say no to racism!

Il silenzio non è un’opzione: no al razzismo!#BlackLivesMatter pic.twitter.com/WKXC08i8wT — AC Milan (@acmilan) June 12, 2020