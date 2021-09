Juventus-Milan, la sfida tra 10: Dybala contro Brahim

Due fantasisti, due calciatori che palla al piede sanno inventare e creare un po' di tutto, entrambi con il 10 sulle spalle. Uno, Dybala, più affermato sulla scena nazionale dopo diverse stagioni da protagonista, prima al Palermo e poi appunto alla Juventus. L'altro, Brahim, alla sua seconda stagione italiane e in costante crescita. Lo juventino ha nel Milan la sua seconda vittima preferita in Italia dopo l'Udinese, avendo segnato cinque reti allo Stadium contro il Milan in campionato e, più in generale, sette gol in Serie A ai rossoneri. Dal canto suo, Díaz si è reso protagonista di un gol meraviglioso a maggio all'Allianz Stadium, la rete che ha aperto le marcature nello 0-3 finale. Il gol fuori casa è la specialità dello spagnolo, che da quando è al Milan ha segnato 5 gol in Serie A, tutti in trasferta (Crotone, Firenze, Torino, Torino, Genova contro la Samp). Un duello sulle ali della fantasia.