Juventus-Milan: Marco Sportiello è l'MVP della partita

vedi letture

Il protagonista più inatteso che risulta essere il giocatore decisivo e viene premiato come migliore in campo. Il pomeriggio torinese di Marco Sportiello è stato tutt'altro che banale: chiamato in causa a ridosso del calcio d'inizio a causa di un problema occorso a Mike Maignan, il portiere lombardo ha sfoderato una prova da applausi risultando l'MVP di Juventus-Milan.

Nessun dubbio, da parte dei tifosi rossoneri, nel votare Marco in un vero e proprio plebiscito, con oltre il 70% delle preferenze su AC Milan Official App davanti a un altro protagonista allo Stadium come Malick Thiaw (Rafa Leão ha completato il podio di giornata). Sportiello porta meritatamente a casa, quindi, il suo primo premio di migliore in campo da quando veste la maglia rossonera.

Subito reattivo dopo 7' su una conclusione di Vlahović, la partita di Marco è andata in crescendo col passare dei minuti. In copertina ci sono tre momenti in particolare. Nel finale di primo tempo, con la distesa sulla punizione di Vlahović. In avvio di ripresa, col doppio intervento su Kostić e Danilo. E, infine, con una nuova parata bassa sulla torsione di Milik.

Quattro interventi importanti e decisivi per Sportiello, contraddistintosi anche per 12 lanci positivi e 13 palle recuperate. Un clean sheet, quello dello Stadium, che arriva nonostante le sette conclusioni nello specchio fronteggiate dai rossoneri: si tratta del numero più alto, in una partita chiusa con la porta inviolata, dal maggio 2013. Bravo Marco!