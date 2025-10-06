Juventus-Milan: tre delle ultime quattro gare in Serie A sono terminate 0-0

Queste alcune statistiche riportate da Opta dopo Juventus-Milan 0-0:

- Il Milan ha registrato quattro clean sheet nelle prime sei gare di una stagione di Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo il 2006/07 (quattro anche in quell’occasione).

- La Juventus è diventata la seconda squadra nella storia della Serie A a tenere la porta inviolata in cinque incontri di fila contro il Milan, dopo la Triestina (sei tra il 1935 e il 1938).

- Le ultime otto sfide tra Juventus e Milan in Serie A hanno visto appena sei gol, una media di 0.75 a incontro.

- Tre delle ultime quattro sfide tra Juventus e Milan in Serie A sono terminate 0-0, tante volte quante le 36 precedenti.

