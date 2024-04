Juventus, Szczesny operato al naso: potrebbe rientrare contro il Milan indossando una maschera protettiva

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, è stato operato dopo la frattura delle ossa nasali nel finale del derby contro il Torino di ieri. Il portiere polacco, come riferisce Sky, non sarà sicuramente a disposizione settimana prossima contro il Cagliari, mentre potrebbe tornare in campo nella 34^ giornata di campionato contro il Milan (weekend del 28 aprile), indossando una maschera protettiva.

Questo il comunicato della Juventus in merito all'operazione di Szczesny: "In seguito allo scontro di gioco durante la gara Torino-Juventus, Wojciech Szczesny ieri sera (13 aprile) al termine della partita è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura delle ossa nasali. L’intervento, eseguito dal dott. Libero Tubino alla presenza del medico sociale Marco Freschi, presso l’ospedale di Chivasso è perfettamente riuscito. Il calciatore verrà dimesso nelle prossime ore e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente".