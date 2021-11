Juventus, Tchouameni costa troppo: salgono le quotazioni di Kamara del Marsiglia

La prima scelta per il centrocampo della Juventus in vista del prossimo mese di gennaio è quello di Aurelien Tchouameni ma il peso economico di questa operazione sta spingendo il club bianconero a guardarsi intorno. Axel Witsel piace perché pronto fin da subito, ma la politica sugli over 30 non sposa questo obiettivo. Per questo salgono le quotazioni del classe '99 Kamara, di proprietà del Marsiglia e sul taccuino anche del Milan. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.