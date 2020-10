Kabak, lunga squalifica da scontare: il turco è stato espulso per uno sputo ad un avversario

Nelle ultime ore il Milan ha espresso grande interesse per Ozan Kabak, giovane centrale in forza allo Schalke 04 (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA). Il difensore turco, descritto come un giocatore di grande talento, è stato recentemente protagonista di un gesto sconsiderato che lo ha portato ad una lunga squalifica. Precedentemente espulso per doppia ammonizione contro il Werder, il giocatore ha visto allungare la propria squalifica da parte della federazione tedesca perchè è stato segnalato uno sputo diretto nei confronti dell'avversario Augustinsson. Il calciatore ha ricevuto una squalifica di 5 giornate: la prima, in particolare, sarà scontata questa sera contro il Lipsia mentre le restanti quattro potrebbero essere scontate sia in Bundesliga che in Serie A, in caso di approdo al Milan.