MN - Milan-Kabak, la trattativa prosegue: le ultime

Il Milan e lo Schalke04 sono ancora a lavoro per limare le distanze economiche. La dirigenza rossonera sta insistendo su Ozan Kabak, centrale turco del 2000, e cerca di convincere il club tedesco ad abbassare le pretese. Si parte da un’offerta di 15 milioni e una richiesta di 25-30 milioni da parte dei tedeschi. Ma si sta valutando anche formule alternative e l’inserimento di bonus per cercare di sbloccarla. Work in progress ma l’operazione non è semplice perché c’è distanza tra domanda e offerta.

Contestualmente il Milan valuta anche altri nomi se dovesse andare male la trattativa per Kabak, l'intenzione è fare comunque un difensore centrale entro lunedì sera (mercato chiude alle 20.00).

di Antonio Vitiello