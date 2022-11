Kakà assiste ai Mondiali: la foto social con Cafu, Ronaldo e Roberto Carlos

MilanNews.it

Inquadrati anche dalle telecamere, ieri allo Stadio 974 di Doha per assistere alla partita tra Brasile e Svizzera c'erano anche alcune leggende verdeoro. Ricardo Kakà era sugli spalti in compagnia di altri due ex rossoneri come Cafu e Ronaldo, oltre che insieme a Roberto Carlos. Su Instagram l'ex numero 22 del Milan ha scritto: "I campioni della quinta tifano per quelli della sesta". Se il Brasile dovesse vincere questo Mondiale, infatti, si tratterebbe del sesto titolo. L'ultimo, il quinto appunto vinto in Corea/Giappone nel 2002, fu alzato proprio dai quattro brasiliani presenti sugli spalti. Nella foto compare involontariamente anche George Weah, seduto nella fila dietro.