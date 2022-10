Kakà: "De Ketelaere ha grandi capacità, ci sono delle somiglianze fra lui e me"

Ricardo Kakà, ex giocatore del Milan, è intervenuto a Bein Sports soffermandosi sul paragone fra lui e Charles De Ketelaere: "Ha alcune abilità che sono simili alle mie, ma non voglio confrontare i giocatori per alleviare la pressione sul giocatore. Non è bene confrontare un giocatore con un altro. Penso che sia un ottimo giocatore con grandi capacità. Mi somiglia? Sì, ci sono alcune somiglianze tra lui e me."