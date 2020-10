Kakà: "Finisce 2-1 per il Milan. La sera prima dei derby giocavamo a biliardo per ore"

"2-1 per il Milan". Questo il pronostico di Ricky Kakà a Globoesporte per il derby di questa sera. L'ex numero 22 rossonero ha poi raccontato un anedotto sulla stracittadina milanese: "Ci concentravamo a Milanello. La sera c’era il biliardo e Dida giocava con Serginho. Noi assistevamo infastidendo con il tifo per uno o per l’altro. Restavamo lì per ore a divertirci e a chiacchierare".