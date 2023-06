Kaká: "Mi sarebbe piaciuto vedere il Milan in finale ad Istanbul"

MilanNews.it

Intervistato da Sky Sport 24, Ricardo Kaká ha parlato alla vigilia della finale di Champions: “Fare partite così è speciale, purtroppo non è il Milan che è in finale questa volta, l’Inter rappresenta il calcio italiano in questo momento. È stato bello vedere un Milan-Inter in semifinale ma ancora, mi sarebbe piaciuto vedere il Milan in finale ad Istanbul. Per i calciatori questa vigilia è un momento importante”.