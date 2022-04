Kakà sul Milan: "Siamo vicini a vincere uno scudetto e a tornare protagonisti in Italia e in Europa"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato a DAZN, Ricardo Kakà ha commentato così il primo posto del Milan: “E’ un Milan da scudetto e in vetta alla classifica, siamo molto vicini a vincere uno scudetto e a tornare protagonisti in Italia e in Europa. Il Milan si sta ritrovando in questi anni e vederlo al primo posto è bellissimo”.