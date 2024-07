Kalulu a Milan TV: "Siamo professionisti, siamo arrivati preparati. Il mister ci spiega le sue idee, noi faremo il massimo ogni giorno"

Pierre Kalulu è stato intervistato da Milan TV in occasione del primo allenamento stagionale a Milanello. Queste le sue dichiarazioni.

Oggi inizia la stagione: "C’è il solito entusiasmo dell’inizio, stiamo bene".

Dopo le difficoltà dell'anno scorso questa può essere una stagione positiva: “Sappiamo tutti che dentro il nostro sport è importante fare una bella stagione per il corpo, spero che sia una stagione ottimale per me e tutta la squadra”.

Il mister vi ha già iniziato a far correre ad alto ritmo: "Siamo tutti professionisti, siamo arrivati qua preparati. Possiamo dare già il massimo. Ora ci inizierà a spiegare la sua idea di gioco, noi faremo il massimo ogni giorno".

Non sembrava il primo giorno per come eravate in campo: “Abbiamo iniziato giocando a calcio, siamo subito dentro. È la migliore condizione per iniziare”.