Kalulu come Reijnders? Ecco perchè il francese non è stato espulso

vedi letture

Dino Tommasi, componente della commissione CAN, è presente questa sera negli studi di DAZN per la trasmissione Open VAR. Così s'è espresso sulla mancata espulsione a Pierre Kalulu in occasione di Juventus-Bologna: "Ci sono solo tre criteri su quattro del DOGSO per dare il rosso: la distanza dalla porta, i difendenti che non ci sono più e la direzione. Ma manca il possesso offensivo. Abbiamo un errore di campo dell'arbitro perché mancano il fallo e l'ammonizione. E l'ammonizione deve arrivare se presumiamo che possa arrivare una palla contesa. Ma non c'è la DOGSO perché deve essere una chiara occasione da rete. Il VAR non poteva intervenire perché non c'erano i criteri, siamo completamente fuori protocollo".

Questo il virgolettato della Sala VAR quando è stato ricontrollato l'episodio: "Fallo, c'è fallo. Distanza c'è, direzione c'è ma del pallone non ha ancora il controllo, non può avere il controllo. Non ci può arrivare sul pallone. Il portiere è in uscita e l'attaccante non può controllare il pallone. Abbiamo tre elementi ma non abbiamo il possesso del pallone, può riprendere il gioco".

Sul contatto Kalulu-Odgaard, dopo la partita l'ex arbitro Luca Marelli si era così espresso dopo il match: "E' una situazione molto simile all'espulsione di Reijnders in Milan-Udinese. In quel caso decise l'arbitro di campo e il VAR non poté cambiare la decisione. Qui per me il fallo c'è, ma è giusto non espellere Kalulu perché manca uno dei quattro criteri DOGSO, ossia quello del possesso del pallone. Perin era in vantaggio e sarebbe arrivato per primo".