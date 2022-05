Kalulu esulta ma sa che il lavoro non è ancora completo: "Quasi finito"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pierre Kalulu è sicuramente una delle più grandi rivelazioni in positivo di questa stagione. Dopo la vittoria di ieri contro il Verona, il difensore del Milan ha pubblicato un post sui suoi profili social ufficiali in cui è consapevole che il lavoro fatto fin qui per vincere lo scudetto non è finito. Lo stesso Kalulu scrive: “Quasi finito”, come a sottolineare che va bene esultare per altri 3 punti conquistati, ma che ci sono altre due fondamentali sfide da vincere, contro Atalanta e Sassuolo”.