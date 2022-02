Kalulu sulla grandezza del Milan: "Dovunque andiamo ci sono nostri tifosi. È il segno dei grandi club"

Intervenuto ai microfoni di Eurosport, il difensore rossonero Pierre Kalulu ha parlato di tantissime tematiche. Queste le sue parole sulla grandezza del Milan: “Arrivando qui, ho davvero scoperto la sua immensità. Ci sono tifosi ovunque (ride): ovunque andiamo, a Roma, Salerno o ancor più al Sud, ci sono sempre i tifosi che aspettano la squadra in aeroporto, in albergo... È importante, puoi sentire che sono sempre con te. Onestamente, non me lo aspettavo. Qui c'è sempre bisogno di risultati, sia in allenamento che in partita. C'è un livello minimo da avere e devi sempre dare il massimo. È il segno distintivo dei grandi club”.