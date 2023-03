Kazakistan-Danimarca 3-2, assist e 90' minuti per il rossonero Kjaer

MilanNews.it

La Danimarca di Hjulmand cade all'Astana Arena contro i padroni di casa del Kazakistan nella gara valida per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei 2024. Una sconfitta clamorosa dato che la selezione nordeuropea si trovava inizialmente in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta dell'atalantino Hojlund. Ma nel secondo tempo i kazaki hanno ribaltato il match e fissato così il risultato finale sul 3-2. Per il capitano dei danesi e difensore centrale del Milan, Simon Kjaer, sono stati 90' i minuti a disposizione (nei quali, in occasione dello 0-1, ha firmato l'assist per il primo gol del classe 2003 degli orobici).