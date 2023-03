Kazakistan-Danimarca, capitan Simon Kjaer parte titolare: è la gara numero 600 in carriera per il rossonero

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fischio d'inizio alle ore 15:00 per Kazakistan-Danimarca, gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024. Simon Kjaer, capitano, parte titolare: per il rossonero si tratta della partita numero 600 in carriera. 54 partite in Ligue 1, 66 in Bundesliga, 57 in Turchia, 46 ne La Liga, 37 apparizioni in coppe nazionali, 61 in coppe internazionali e 124 partite (compresa quella di oggi) con la nazionale danese. Totale, 600.