Kean come Leao: "Fare musica mi piace e mi rilassa, presto una canzone con Rafa"

L'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, arrivato poche settimane fa in viola dalla Juventus per 18 milioni di euro, bonus inclusi, ha raccontato la sua passione per la musica, condivisa con l'esterno del Milan, Rafael Leao, in un'intervista rilasciata a La Repubblica: "Se Dio ti dà la possibilità di possedere un talento, perché non mostrarlo? Fare musica mi rilassa tantissimo. Finiti gli allenamenti, mi ritrovo a scrivere nel mio studio. Tanti non riescono ancora a capire quel che trasmette la musica".

Gli inizi e l'arrivo del Rap: "Avevo tredici anni. Tornavo a casa dopo aver giocato per strada: tra una partitella e l’altra vedevo dei ragazzini che facevano Freestyle e battle rap. Improvvisando. Io giocavo e poi mi fermavo con loro. La musica mi ha sempre seguito nel mio percorso da calciatore. Ho scritto “Outfit” e adesso potrebbe uscire un altro singolo scritto proprio con Leao".

I riferimenti musicali: "Capo Plaza, col quale ho un ottimo rapporto. Boro Boro che ho conosciuto a Torino. E poi Bob Marley".