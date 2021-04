Kessie most improved player della A: il suo valore sale di 30 milioni. Anche Bennacer nella top 5

Chi è il calciatore cresciuto più di valore dall’inizio del campionato di Serie A? Anche se mancano ancora otto giornate al termine, il mercato si avvicina e può già essere il momento di scoprire come la stagione in corso ha cambiato le valutazioni del nostro campionato.

Kessie guarda tutti dall’alto. Il most improved player della stagione è fin qui Franck Kessie. Il centrocampista del Milan, che non è ovviamente il calciatore più costoso, è secondo i dati Transfermarkt colui che ha visto crescere in misura maggiore il proprio valore in termini assoluti. Dai 20 milioni di luglio 2020 ai 50 attuali. Seguono due interisti: Nicolò Barella, salito da 36 a 60 milioni di euro, e Alessandro Bastoni, da 31,5 a 55 milioni. Chiudono la top 5 Victor Osimhen (a sorpresa: valutato 70 milioni dal Napoli, per il portale è salito da 27 a 50 milioni oggi) e Ismael Bennacer (+22,5 milioni fino a 50).

I volti nuovi. Fin qui, gli aumenti in termini assoluti. In percentuale, però, a crescere sono soprattutto le valutazioni di quei calciatori che sono stati delle vere e proprie scoperte per il massimo campionato italiano. Così Matteo Lovato, oggi stimato 7 milioni di euro, ha visto crescere la propria valutazione del 4.566 per cento. Lo seguono nel podio Wilfried Singo del Torino (oggi vale 6 milioni, +3.900 per cento) e Gianluca Frabotta della Juventus (vale 2,5 milioni, ma è cresciuto del 3.233 per cento).