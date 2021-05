Kessie, il futuro è al Milan: il club rossonero non lo lascerà scappare

Kessie è sicuro di restare al Milan. Non ci sono dubbi sul futuro del centrocampista ivoriano, che resterà in rossonero. Franck è diventato un leader e uno dei punti di forza della squadra di Pioli: come riporta La Gazzetta dello Sport, il suo rinnovo di contratto (scadenza 2022) non è una questione imminente, ma nessuno a Milanello intende lasciarselo scappare.