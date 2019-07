Franck Kessie mantiene il suo status di stacanovista anche in Nazionale. Con la Costa d'Avorio, in Coppa d'Africa, il centrocampista rossonero ha giocato tutte le partite per intero, per un totale di 480 minuti: gli "Elefanti" si sono fermati ai quarti di finale, eliminati ai rigori dall'Algeria (il rossonero ha realizzato il suo penalty).