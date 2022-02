Kessie, tanti fischi per l'ivoriano alla lettura delle formazioni

Nonostante il gol segnato in Coppa Italia contro la Lazio, con tanto di esultanza sotto la Sud, Franck Kessie oggi non è stato accolto con particolare gioia dai tifosi devoti al Diavolo. Infatti, come apprendono i nostri inviati a San Siro, ci sono stati tanti fischi per l'ivoriano durante la lettura delle formazioni. Ricordiamo che il numero 79 partirà dalla panchina.