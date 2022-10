Kjaer a Milan TV: "Sto bene, sono pronto. Il Monza è migliorato tanto ma vogliamo i tre punti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Simon Kjaer è stato intervistato da Milan TV nel pre partita di Milan-Monza. Queste le dichiarazioni del centrale danese ai canali ufficiali del club:

Come stai, come ti senti? “Sto bene, sono stato bene per un po’ di tempo. Ora sono a disposizione, sono contento di essere pronto”.

Una settimana di lavoro senza partite infrasettimanali, vi ha aiutato? “È stata una settimana impegnativa. Abbiamo lavorato su varie cose, siamo pronti”.

Sulla partita di oggi: “Sicuramente una gara dura, contro un avversario che è migliorato tanto e che vuole sicuramente venire a San Siro a fare risultato. Il nostro obiettivo stasera è fare una partita dura per loro davanti ai nostri tifosi e portare i tre punti a casa”.