MilanNews.it

© foto di Image Sport

Simon Kjaer è intervenuto a Milan TV soffermandosi sulla gara persa contro l'Inter in Supercoppa Italiana: "Siamo partiti male, poi è diventata difficile. Loro sono bravi in quello che fanno, ma stasera non abbiamo messo la prestazione per meritate. Dobbiamo guardare indietro, chiedere scusa ai tifosi".