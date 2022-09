Kjaer: "Grande vittoria contro la Francia. Ora siamo pronti per il Mondiale in Qatar"

Simon Kjaer, difensore e bandiera della nazionale danese, ha pubblicato un post sui suoi profili social in cui ha commentato la vittoria della Danimarca sulla Francia in Nations League. Kjaer scrive: “Grande vittoria contro la Francia Campione del Mondo. Ora ci sentiamo pronti per la World Cup 2022. Grazie per l'incredibile supporto di ieri sera”.

Great win against the World Champions France

Now we feel ready for the #WorldCup2022.

Thanks for amazing support last night //

Kæmpestort tak for støtten og stemningen i Parken#ForDanmark🇩🇰 pic.twitter.com/CrTl63WO9f