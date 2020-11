Kjaer: "Non sono qui in vacanza, faccio il massimo tutti i giorni per il Milan"

Il difensore del Milan, Simon Kjaer, parlerà a breve in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Lille, in programma domani sera a San Siro alle 21.00. Ti aspettavi di avere un impatto cosi importante nel Milan? "Ero davvero felice quando mi hanno parlato di venire al Milan, ma non sono qui in vacanza, faccio il massimo tutti i giorni per aiutare la squadra. Do il massimo per il gruppo, e sono felice per il mio momento personale".