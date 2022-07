Kjaer punta il Wolfsberger: in Austria il possibile ritorno in campo del danese

© foto di www.imagephotoagency.it

Simon Kjaer dal momento del suo infortunio al ginocchio dello scorso dicembre, non ha mai smesso di allenarsi e di seguire la sua tabella per il recupero. Dopo le prime due settimane e mezzo di lavoro a Milanello con la squadra, il danese ha saltato sia la sgambata con il Lemine Almenno che l'amichevole contro il Colonia. Stesso destino si prospetta anche per il match di sabato contro gli ungheresi dello ZTE. Dopo questo match i rossoneri partiranno per il ritiro di Villach, in Austria, dove mercoledì 27 sfideranno il Wolfsberger. Simon ha circolettato la data in rosso: i tifosi del Milan potrebbero rivederlo in campo in questa occasione.