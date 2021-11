Klopp e la prima a San Siro: "Bisogna fare bella figura anche lì"

Jurgen Klopp, intervistato ai microfoni di 'Mediaset' dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid, ha parlato così della sfida di Milano contro i rossoneri di Pioli: "Si guadagnano molti soldi a vincere in Champions League, ma la cosa più importante era passare il turno da primi vincendo quattro gare su quattro. Ora dobbiamo andare a Milano, in uno stadio storico dove non sono mai stato e bisognerà fare bella figura anche lì".