Klopp non sarà in panchina per Chelsea-Liverpool di domani: tampone dall'esito dubbio

urgen Klopp non sarà in panchina nella sfida contro il Chelsea in programma domani alle 17.30. L'allenatore del Liverpool - riporta Sky Sport - si è sottoposto a tampone che ha dato esito dubbio, per questo motivo è in isolamento. Altri tre membri dello staff hanno avuto esito sospetto dai tamponi. Mentre nel gruppo squadra non si registrano nuovi positivi