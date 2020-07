Konami annuncia: il contratto col Milan per i futuri PES non verrà rinnovato

Milan e Konami non rinnoveranno il contratto di licenza per i futuri PES. Lo ha annunciato la stessa casa di progettazione e sviluppo di videogiochi con un comunicato: “L'AC Milan - si legge - è stato un forte sostenitore della serie PES eFootball e auguriamo al club tutto il meglio per il futuro. Andando avanti, continueremo a rafforzare le partnership esistenti e promuovere nuove relazioni al fine di fornire la migliore esperienza di eFootball possibile”.