Krunic è il giocatore che ha fatto registrare il maggior numero di dribbling contro l'Udinese

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso della prima partita di campionato contro l'Udinese, Rade Krunic, che sostituiva l'indisponibile Sandro Tonali, ha fatto registrare il maggior numero di dribbling tra tutti i giocatori scesi in campo, Milan o Udinese non fa differenza. Per il bosniaco 3 dribbling andati a buon fine. Lo riporta il Match Report pubblicato dal sito della Lega di Serie A.