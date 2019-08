Rade Krunic, nuovo acquisto del Milan, questa sera dovrebbe scendere in campo da titolare nell'amichevole in Kosovo contro il Feronikeli. Il centrocampista bosniaco, ex Empoli, fin qui è subentrato soltanto a gara in corso, vista la necessità di riprendere pienamente la condizione dopo l'infortunio accusato a fine stagione con i toscani.