Kulusevski: "Mi dispiace per l'infortunio di Ibra, grazie a lui mi sono innamorato del calcio"

Dejan Kulusevski, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Ibrahimovic, svelando di essersi avvicinato al calcio grazie a lui: ""Mi spiace che Ibrahimovic si sia infortunato, spero di giocarci contro. Non l’ho mai conosciuto, anche se a 6 anni mi sono innamorato del calcio per merito suo. È un campione in tutto, ha cambiato la Svezia. La mia aspirazione? A mio modo, diventare pure io importante per il mio Paese".