L'accordo con Emirates conferma il circolo virtuoso del Milan. Ma non ci si può accontentare

Nella giornata di ieri, il Milan ha comunicato ufficialmente il rinnovo con Emirates, Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri, proseguendo un proficuo rapporto di collaborazione che dura da oltre 15 anni. Secondo quanto appreso da Milannews.it, il nuovo accordo dovrebbe durare tre anni, assicurando al Club di via Aldo Rossi circa 30 milioni di euro più bonus a stagione per un totale compreso tra i 90 e 105 milioni di euro.

Circolo virtuoso

L'accordo, con cifre raddoppiate rispetto all'ultimo contratto, conferma la crescita del Milan sotto tanti aspetti: il circolo virtuoso in cui il Club si sta muovendo con l'avvento di Elliott e poi quello di Red Bird è dominato dal miglioramento dei risultati sportivi conseguente alla crescita dei ricavi e dall'aumento dei ricavi conseguente alla crescita sportiva. È chiaro che... più vinci più incassi ed è anche per questo che il Milan - e, nel particolare, questo Milan - non deve e non può 'accontentarsi' dello Scudetto vinto nella passata stagione: "Naturalmente - ha dichiarato con forza Paolo Maldini a MilanTV - stiamo parlando del Milan e non possiamo accontentarci di aver vinto uno Scudetto, dobbiamo essere un pochino più ambiziosi”.

La strategia confermata

Per farlo, la società ha sostanzialmente confermato quello che è stato il percorso compiuto fino ad oggi: non saranno realizzate spese folli, ma investimenti più o meno costosi mirati e oculati, in modo da regalare a Stefano Pioli una squadra sempre più competitiva e adatta alla sua idea di gioco; in tal senso, molto è passato e passerà dai rinnovi: in tanti, tra i giocatori più importanti, hanno contratti lunghi (Maignan, Tomori, Tonali, Theo Hernandez), mentre si stringerà da gennaio in poi per arrivare ai rinnovi di Leao, Bennacer e Giroud.