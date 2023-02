L'agente Barnett: "La Serie A sta migliorando. Premier League non è la Super League"

MilanNews.it

Dal Football Forum di Roma, Jonathan Barnett parla del movimento calcistico italiano e di come possa crescere nei prossimi anni: "La Serie A sta migliorando, ma ha bisogno di più investimenti e di diventare più forte grazie ai calciatori ma credo che per il calcio mondiale sia molto importante che la Serie A torni ad essere un campionato di primo livello. "

La sua impressione è che la Premier League stia diventando la vera Super League?

"No, non è così. al momento è il campionato che tutti vogliono vedere, hanno fatto un lavoro fantastico in termini di investimenti e strutture. E' il campionato più importante, ma non c'è motivo per cui la Serie A non possa tornare al ruolo che aveva".