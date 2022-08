L'agente di De Ketelaere ha contattato Ibra per introdurlo al meglio nello spogliatoio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'agente di Charles De Ketelaere, arrivato nella notte a Milano e prossimo a firmare il suo contratto con il Milan, Tom De Mul, è stato compagno di Zlatan Ibrahimovic ai tempi dell'Ajax. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport questa mattina, l'intermediario del belga ha chiamato nei giorni scorsi Zlatan per presentargli Charles e facilitare il suo ingresso in uno spogliatoio che comunuque si è già dimostrato molto aperto e in cui De Ketelaere troverà due connazionali come Saelemaekers e Origi, oltre che una colonia di calciatori francofoni.