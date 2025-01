L'apertura di Telesport è dedicata a Gimenez: "Santi si mette in vetrina"

vedi letture

Che Santiago Gimenez è un obiettivo dichiarato del Milan non è una novità, anche perché proprio in queste ore il club rossonero potrebbe tentare un primo reale approccio con il Feyenoord per capire se ci sono i margini per portare in Italia l'attaccante messicano.

Nel frattempo, stamattina il classe 2001 si è meritato l'apertura di Telesport, storico quotidiano sportivo olandese, che parlando dell'attaccante del club di Rotterdam ha titolato: "Santi si mette in vetrina". Nella serata di Champions di ieri, infatti, Santiago Gimenez ha fatto capire perché il Milan lo vuole così tanto al punto da anticipare l'investimento a gennaio, anche perché segnare una doppietta al Bayern Monaco di Neuer e compagni non è da tutti. E questo il Diavolo lo sa.