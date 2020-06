L'appello di Bergomi a Donnarumma: "Diventa la bandiera del Milan"

Beppe Bergomi, intervenuto a "Sky Calcio Show L'Originale", ha rivolto un appello a Gigio Donnarumma: "Un consiglio a Donnarumma: diventa la bandiera del Milan. Anche guadagnando meno, hai già guadagnato tanto. Quindi puoi rinnovare anche a meno e questo poi resterà per sempre nella mente dei tifosi. Io la vedo in questa maniera qua, non ne faccio più una questione di soldi. Un portiere di 21 anni che ha già fatto un contratto di 5 anni a 6 milioni, adesso può rinnovare ancora per 4 anni e ha ancora 10 anni minimo di carriera”.